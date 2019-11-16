المنظمة الدولية للهجرة تقدم مساعدات للسودانيين في ليييا

جانب من تقديم مساعدات منظمة الهجرة الدولية للسودانيين. (الإنترنت).

أكدت منظمة الهجرة الدولية أنها قدمت مساعدات إلى أكثر من 100 مهاجر سوادني يعيشون في مخيم لجوء في ليبيا بواسطة السفارة السودانية في طرابلس.

وأوضحت المنظمة أن المساعدات تضمنت وجبات طعام وزجاجات مياه، مشيرة عبر حسابها «منظمة الهجرة الدولية ليبيا» على موقع فيسبوك اليوم السبت، إلى مواصلة مجهودتها من أجل إيحاد حلول للمحتجزين في ليبيا وتقديم الدعم لهم.

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وتعمل المنظمة على مساعدة المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى ليبيا بشكل غير شرعي على العودة إلى بلادهم، وقد أعادت 141 نيجيريًا في أواخر أكتوبر الماضي عبر رحلة جوية اقلعت من مطار سبها.