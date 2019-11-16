وصول ناقلة تحمل بضائع عامة وحاويات إلى ميناء راس لانوف

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 16 نوفمبر 2019, 06:26 مساء
ميناء راس لانوف, (أرشيفية : الإنترنت)

رست صباح اليوم السبت، على رصيف ميناء راس لانوف، الناقلة SUN DICSCOVERER التي ترفع علم دولة أنتيغوا قادمة من العاصمة الليبية طرابلس تحمل على متنها بضائع عامة وحاويات.

وقال مدير فرع الشركة الليبية للموانئ راس لانوف، المهندس محمد علي الكيلاني، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الناقلة SUN DICSCOVERER تحتوي على طبليات وصناديق ومعدات نفطية وحاويات بها مواد كيميائية لصالح شركة راس لانوف لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأضاف أن العاملين في قسم المناولة والتخزين بالميناء، سيعملون على تفريغ الناقلة بعد الانتهاء من الإجراءات المستندية المتبعة بالميناء والإفراج الجمركي المعمول به، لافتًا إلى أن مدة تفريغ الحمولة يستغرق من يوم إلى يومين.

وأشار الكيلاني إلى أن طول الناقلة 138 m والعرض 21 m وسنة التصنيع 2012، والوزن الإجمالي للناقلة 9611، والوزن الصافي 4260، مؤكدًا أن الميناء على كامل الجهوزية لاستقبال مختلف أنواع الناقلات النفطية والتجارية.

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