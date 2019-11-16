العثور على فتاة فلسطينية مفقودة منذ أكثر من سنة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 06:00 مساء

تمكن أعضاء قسم التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، من العثور على فتاة فلسطينية الجنسية تدعى «م ا د»، والمحرر محضر بفقدانها لدى مركز شرطة أبوعطني منذ أكثر من سنة.

ووفق بيان لإدارة البحث الجنائي بنغازي اليوم، تم تحديد مكان تواجد الفتاة، والتي اتضح أن هربت مع شخص مصري الجنسية، يدعى أ – ش، «تم تكليف أعضاء التحريات برفقة عنصر نسائي من الادارة العامة والانتقال إلي مكان تواجدهما، ليتم ضبطهما».

بالاستدلال مع الفتاة «اعترفت بأنها هربت من منزل أهلها منذ أكثر من عام، ومقيمة عند شخص مصري الجنسية، إذ يوجد بينهما علاقة غير شرعية»، بحسب البيان، الذي أوضح أن المذكور الثاني اعترف أن المفقودة كانت معه منذ هروبها من أهلها..

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة محضر القضية إلي النيابة العامة للاختصاص..

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