«الأطفال الخدج».. في ندوة علمية بمركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 03:24 مساء
أطفال في ندوة «اليوم العالمي للخدج» بمركز بنغازي الطبي، 16 نوفمبر 2019 (صفحة المركز على فيسبوك)

شهد مركز بنغازي الطبي اليوم السبت، ندوة علمية حول «الأطفال الخدج وكيفية التعامل معهم» بمناسبة اليوم العالمي للأطفال الخدج، غدا الذي يوافق 17 نوفمبر من كل عام.

ويقصد بالأطفال الخدج أولئك الذين يولدون قبل الموعد المتوقع للولادة بثلاثة أسابيع على الأقل، ويعاني هؤلاء من مشاكل صحية وطبية معقدة تستلزم عناية خاصّة.

وقالت الاستشارية في حديثي الولادة الدكتورة خديجة الشريف، إن أهمية الندوة تتمثل في تعريف الأطباء والأسر بالطفل الخديج وكيفية التعامل معه حتى يصبح طفلا طبيعيا وسويا في المستقبل، لافتة إلى أن نسبة ولادة الأطفال الخدج في تزايد مستمر، وتحتاج إلى إمكانات أكبر من الموجودة لتوفير الرعاية الصحية لهم، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمركز.

وأضافت الشريف: «عرضنا في الندوة حالات لأطفال خدج ولدوا في مركز بنغازي، وصاروا بصحة جيدة بعد تلقي الرعاية الطبية، برغم قلة الإمكانات، كما جرى عرض طرق الرعاية الغذائية الصحيحة للأطفال الخدع»، وسلّطت الضوء على قسم حديثي الولادة بالمركز «الذي يحتاج إلى دعم أكبر حتى نرتقي به إلى المستوى المطلوب»، وفق البيان.

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وحضر الندوة -التي عقدت في قاعة «بنينا»- جميع أطباء حديثي الولادة بمدينة بنغازي ومستشفى الأطفال ومستشفى الجمهورية ومركز بنغازي». يشار إلى أن هناك نحو 15 مليون طفل ولادة مبكرة سنويًا في جميع أنحاء العالم.

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