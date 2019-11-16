السوق الموازية: استقرار أسعار العملات الدولية أمام الدينار

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا بالسوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم السبت، في مستهل تعاملات الأسبوع.

فقد حافظت العملة الأميركية، على سعر 4.02 دينار للدولار الواحد، وهو السعر نفسه الذي سجله أول من أمس، بانخفاض 0.02 دينار عن سعره مطلع الأسبوع الماضي.

وثبت سعر صرف كل من الجنيه الإسترليني واليورو عند 5.14 دينار و4.42 دينار على التوالي، كما الحال في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وفق صفحات «فيسبوك» معنية بالسوق.

واستقرت الليرة التركية عند سعر 0.70 دينار، وكذلك العملة التونسية عند 1.42 دينار، وهما سعرا نهاية الأسبوع الماضي.