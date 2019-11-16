الأرصاد: تقلبات جوية مصحوبة برياح مثيرة للغبار على غالبية مناطق الغرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تقلبات جوية اليوم على غالبية مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح جنوبية نشطة مثيرة للغبار، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، فمن المتوقع أن تشهد مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بداية من الليلة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب العالية التي تنقشع غدا، والرياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للغبار، تتحول الليلة إلى غربية فشمالية غربية نشطة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الليلة.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب العالية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على سهل بنغازي، مما قد يتسبب في إثارة الغبار، وتتحول، الإثنين، إلى شمالية غربية معتدلة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب العالية التي تنقشع غدا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتنشط على غدامس والحمادة مثيرة للغبار، وتتحول الليلة على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية نشطة السرعة، وتشمل غدا باقي المناطق.

- درجات الحراراة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الليلة على غدامس والحمادة، وتشمل باقي المناطق غدا.