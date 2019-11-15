«داخلية الموقتة» تتسلم تقرير مصلحة الطرق حول «جسر وادي الكوف»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 10:39 مساء
جسر وادي الكوف في الجبل الأخضر، 11 نوفمبر 2019، (وال البيضاء)

تسلم وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، إبراهيم بوشناف، كتاب مصلحة الطرق والجسور بالهيئة العامة للمواصلات بخصوص جسر وادي الكوف، والذي أكد «سلامة الجسر من أي تصدعات».

ونفت مصلحة الطرق، في كتابها -الذي سلمته مدير أمن البيضاء العميد خالد عبدالعزيز البسطة- ما تناولته وسائل إعلام وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي حول «وجود شرخ في جسر وادي الكوف يهدد بوقوعه ويحول دون صلاحيته لسير الآليات عليه».

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وأوضح الكتاب أن «مهندسي المصلحة قاموا بزيارة ميدانية لجسر وادي الكوف للتحقق من حالته الإنشائية، وتبين أنه بحالة جيدة ولا توجد به أي تصدعات أو مؤشرات تدل على وجود مشاكل»، مشيرا إلى أن الصورة التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا «صورة لفاصل التمدد الموجود بالجسر، وأن هذا النوع من الفواصل يستخدم بالمنشآت الكبيرة للتقليل من الإجهادات المتولدة نتيجة التغيرات الحجمية المصاحبة لتغير درجات الحرارة»، حسب بيان نشرته الوزارة، الخميس، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

يذكر أن مصلحة الطرق والجسور أجرت دراسة فنية لتقييم حالة الجسر، ومن خلال الدراسة تبين أنه يحتاج إلى بعض الصيانة، وهي بصدد التعاقد على تنفيذها.

ويقع جسر وادي الكوف في الجبل الأخضر، غرب مدينة البيضاء بنحو 19 كيلومترا، ويربط بين البيضاء ومدينة المرج، ويعتبر أكبر جسر كبلي خرساني في البلاد، إذ يبلغ ارتفاع عموديه 160 مترا تقريبا.

صورة توضيحية لفواصل التمدد في الجسر
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