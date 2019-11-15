الأوجلي يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب انقطاع وتذبذب الاتصالات شرق البلاد

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 10:14 مساء

كشف مدير منطقة اتصالات بنغازي، رئيس قسم التشغيل والصيانة بشركة «هاتف ليبيا» بالمنطقة الشرقية، المهندس مسعود الأوجلي، أسباب انقطاع الاتصالات وتذبذبها مساء أمس الخميس، واحتمالية انقطاعها ليلة الجمعة.

وقال الأوجلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الانقطاع حدث من المنطقة الممتدة من بلدة سلطان وحتى بلدة إمساعد الحدودية مساء الخميس وحتى صباح اليوم، نتيجة أعمال الصيانة على كابل الألياف البصرية، مشيرا إلى أن انقطاعا في الخدمة سيحدث ليلة الجمعة لساعات، حتى يتسنى لفرق الصيانة استكمال المرحلة الثانية بمنطقة الزويتينة.

وتعاني شركات الاتصالات من أعمال الحفر العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وشركات المقاولات، دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مختلف مدن ومناطق ليبيا، مما يتسبب في انقطاع خدمات الاتصالات.

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