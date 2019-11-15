اكتشاف مقبرة جماعية تضم 4 جثث قرب بن جواد يعتقد أنهم ضحايا «داعش»

مقبرة جماعية في ليبيا, (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت مصادر أمنية تابعة لمديرية أمن رأس لانوف عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أربعة أشخاص واقعة غرب مدينة بن جواد، (عشرون كيلومترا) طريق مدينة سرت.

وقالت المصادر الأمنية بالمديرية، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن انتقلت سريعا إلى مكان الحادث، «تمت عملية الحفريات على المقبرة، والتعرف إلى الضحايا وهم أربع جثث لأشخاص ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، وكان يستغلها التنظيم في دفن ضحاياه إبان سيطرته على المنطقة خلال أواخر العام 2015 قبل دحره».

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وأوضحت المصادر أن رفات الجثث الأربع تم التعرف إلى أصحابها، وبحضور النيابة والهلال الأحمر الليبي وعناصر من مديرية الأمن سلموا إلى أهاليهم، ومن بينهم جثتان لشخصين من سرت أحدهما من قبيلة العمامرة والآخر من قبيلة المعدان.

وعثرت الجهات الأمنية في رأس لانوف على مقبرة جماعية لضحايا تنظيم داعش شرق بن جواد خلال الشهر الماضي، تضم خمس جثث أيضا.