المسماري: «غارات جوية على ثلاث شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة في وادي الربيع»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 08:26 مساء

أعلن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، تنفيذ قواته مساء اليوم الجمعة، «غارات جوية على ثلاث شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية في منطقة وادي الربيع».

وأوضح المسماري، في بيان اليوم، أن قوات الجيش التابعة للقيادة العامة نفذت «عديد العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع وتمركزات معادية في محيط العاصمة طرابلس»، اليوم الجمعة.

وتابع أن الغارات كانت «دقيقة للغاية، نتج عنها خسائر فادحة في صفوف الميليشيات»، حسب قوله.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من هذه الغارات والإصابات الناتجة عنها من مصدر مستقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيس سعيد يكلف مرشح حزب النهضة بتشكيل الحكومة التونسية
عربى
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس
رياضة محلية
«فرانس برس»: شبح الشيوعية يطارد التشيكيين والسلوفاكيين بعد 30 عاما على الثورة ...
دولى
«يا ماشي لبيتك شيل معك نفرين».. مبادرة شبابية لمواجهة أزمة المواصلات في السودان
عربى
«فرانس برس»: هذه أبرز النقاط في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الساخر محمد حسين القزيّري
ثقافة وفن
مجهول يخفي كل الكتب المنتقدة لترامب بمكتبة أميركية
منوعات
هيئة الشباب والرياضة تتكفل بسفر 1500 مشجع لحضور مباراة ليبيا وتونس
رياضة محلية
عماري زايد يعلن انتهاء اعتصام المعلمين وبداية العام الدراسي الأحد القادم
ليبيا
سلامة يكشف ثلاثة شروط قبل عقد مؤتمر برلين
ليبيا
إيطاليا.. صدمة في البندقية جراء فيضانات سببت خرابا في المدينة التاريخية (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»