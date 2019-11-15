«الرقابة على الأغذية» يرفض شحنة «كاتشب» من الإمارات

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (أرشيفية: الإنترنت)

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، دخول شحنة «طماطم كاتشب» تبلغ 1888 كرتونة، موردة من الإمارات، عبر ميناء مصراتة البحري.

وأوضح المركز أن رفض الشحنة جاء بسبب «مخالفتها المواصفة القياسية الليبية رقم 2015/754 من حيث عدم إغلاق غطاء العبوة برقائق الألومنيوم، وكذلك وجود رواسب غريبة عليها»، وفق بيان نشره المركز، اليوم الجمعة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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مركز الرقابة على الأغذية والأدوية هو جهاز مستقل يتبع هيئة الرقابة الإدارية، ويناط به جميع الإجراءات التنفيذية والرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء. وللمركز قسمان، الأول هو تتبع الشحنات الغذائية والدوائية التي تدخل عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالاشتراك مع جهاز الجمارك، والقسم الثاني «مكتب الرقابة الداخلية وهو يتتبع الاشتراطات الصحية للأدوية والأغذية المتداولة داخل الأسواق الليبية».