«تعليم الوفاق»: العام الجديد عام النشاط المدرسي والتفتيش التربوي

اجتماع وكيل وزارة التعليم يجتمع مع مراقبي الجنوب والوسط، 14 نوفمبر 2019 (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، مع مراقبي التعليم ببلديات الوسط والجنوب، الاستعداد لبداية العام الدراسي، مؤكدا أنه «سيعتبر عاما للنشاط المدرسي والتفتيش التربوي».

جاء ذلك، خلال الاجتماع العادي الأول للوزارة مع مراقبي التعليم ببلديات المنطقتين الوسطى والجنوبية، أمس الخميس، الذي عقد بمقر الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة، وحضر جانبا منه رئيس مجلس إدارة الشركة وعميد بلدية مصراتة، حسب بيان نشرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأكد جمعة أن «العام الدراسي الجديد سيعتبر عاما للنشاط المدرسي والتفتيش التربوي»، لافتا إلى أن الوزارة ستولي هذين الجانبين من المنظومة التعليمية اهتماما كبيرا وغير مسبوق، حسب البيان.

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واستعرض الاجتماع جهود الوزارة لتلبية مطالب المعلمين وتنفيذ استحقاقاتهم المتعثرة، كما بحث إجراءات المعلمين المنتسبين حديثا والبدء في تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية وديوان المراقبات للعام الدراسي الجديد.

واطمأن جمعة من مراقبي التعليم بالمنطقتين الوسطى والجنوبية على وصول كل عناوين الكتب المدرسية الخاصة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى مدارسهم، حيث أكد المراقبون جميعا «وصول جميع الكتب ودون نواقص».

من جانبهم، تطرق مراقبو التعليم إلى الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية، مشيرين إلى أن «الاكتظاظ داخل الفصول وحاجة العديد من المؤسسات إلى أعمال صيانة خفيفة وعاجلة، وافتقار بعض منها إلى المستلزمات والوسائل التعليمية المتمثلة في المقاعد المدرسية والسبورات البيضاء» تعتبر من أبرز العوائق التي تعترض سير العملية التعليمية.