«الرقابة على الأغذية» يحذر من تداول «كبدة مجمدة» في الأسواق

عينة من شحنة الكبدة المجمدة المضبوطة في ميناء الخميس (صفحة مركز الجمارك على فيسبوك)

حذر مدير مكتب الرقابة الدوائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية سهيل محجوب، من انتشار كبدة مجمدة -محظور استيرادها بقرار من وزارة الصحة- في الأسواق.

وقال محجوب، في مداخلة هاتفية مع قناة «سلام» الفضائية، اليوم، إنه قبل نحو عشرة أيام رفضنا دخول كبدة مجمدة محظورة بقرار من وزارة الصحة من ميناء الخمس البحري، ولاحظنا من خلال الرقابة الداخلية تداول كبدة مجمدة في الأسواق، مضيفا: «هل نفس التشغيلة أم لا أم مواد أخرى دخلت السوق؟».

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كان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أعلن الأربعاء قبل الماضي، حظر شحنة كبدة مجمدة قادمة من إسبانيا وإيطاليا من دخول الأراضي الليبية عبر ميناء الخمس البحري.

ولفت المركز إلى أن الشحنة تحمل العلامة التجارية «Pujante & Inalca»، وإن كميتها بلغت 5025 كرتونة، وفق بيان للمركز نشره على صفحته بموقع «فيسبوك».