بلدية طبرق تشرع في صيانة طريق سوق النسر وسط المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 05:00 مساء
أعمال الصيانة التي بدأت في طريق سوق النسر بمدينة طبرق. (الإنترنت)

شرعت إحدى الشركات المحلية المتعاقدة مع مكتب المشروعات ببلدية طبرق في تنفيذ أعمال الصيانة لطريق سوق النسر، الممتد من طريق السنينات إلى شارع فلسطين بطول 750 مترا وسط المدينة.

وقال مدير إدارة الإعلام المحلي ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن أعمال الصيانة لطريق النسر التي تشمل الترميم والرصف يتوقع أن تستكمل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف فؤاد أن بلدية طبرق تعاقدت على تنفيذ سبعة مشاريع داخل المدينة تشمل صيانة وإنشاء ورصف طرق وإنشاء خطوط لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليون دينار.

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