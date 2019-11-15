معيتيق يشارك في مؤتمر «فرص الاقتصاد الليبي» بفرنسا

النائب في «الرئاسي»، أحمد معيتيق، خلال إلقائه كلمة بمؤتمر فرص الاقتصاد الليبي بفرنسا، 15 نوفمبر 2019، (حكومة الوفاق)

شارك النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، في حدث اقتصادي تنظمه عدة وزارات فرنسية، تحت عنوان «فرص الاقتصاد الليبي»، بالعاصمة باريس، تلبية لدعوة سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس هيلين.

واستعرض معيتيق، في كلمة، الوضع الاقتصادي في ليبيا منذ تولي حكومة الوفاق مهامها، والسياسات التي نفذتها في هذا الشأن، والمتمثلة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأ العمل به والنتائج التي حققها، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأعرب معيتيق عن أمله في مشاركة فرنسا بفاعلية في برامج ومشروعات التنمية التي تنفذها حكومة الوفاق، مشددا على ضرورة خروج الحدث الاقتصادي ببرامج عمل لصالح البلدين.

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من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية ضرورة التسريع في فتح آفاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لا سيما الصحة والبنية التحتية. يذكر أن الحدث الاقتصادي يأتي لتوضيح فرص الاستثمار في ليبيا، وإمكانات المشاركة في المؤسسات المالية المختلفة.