ورشة عمل لدعم القطاع الخاص في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 02:39 مساء
ورشة عمل لدعم القطاع الخاص في ليبيا، 15 نوفمبر 2019، (برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام)

استضافت تونس، أمس واليوم الجمعة، أعمال ورشة عمل لدعم القطاع الخاص في ليبيا.

وتهدف الورشة إلى وضع خطة لبناء القدرات لإدارة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق، ودعم الإدارة في تصميم خطة عمل، حسب بيان برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام، على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى تطرق الورشة أيضا لمسألة توفير تدريب للكوادر الإدارية على خصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار.

كما أوضح أن مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل القطاع الخاص في ليبيا هو الجهة المنظمة للورشة، ونفذتها مؤسسة خبراء فرنسا.

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