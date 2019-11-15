ميناء بنغازي يستقبل مواد غذائية و4200 طن أسمنت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 09:19 صباحا
سفينة نقل حاويات راسية على رصيف بميناء بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)


استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينتي نقل حاويات، على متنهما مواد غذائية وقطع غيار ومعدات، إضافة إلى مواد بناء.

ورست السفينة «كنت شيب بي» في الميناء أمس الخميس، على متنها 170 حاوية تحوي بضائع وسلع مختلفة بينها مواد غذائية معلبة، ومجمدة وبهارات ومواد زينة ومعدات طبية وقرطاسية وملابس وسيراميك وقطع غيار سيارات، وآلات ومعدات زراعية، وعدد 135 حاوية سيارات استيراد أمريكي، حسب بيان على صفحة الميناء بموقع التواصل «فيسبوك».

وقال الناطق باسم الميناء، مفتاح الشهيبي، إن الميناء استقبل أيضا السفينة «نزهة»، وعلى متنها 4200 طن من مادة الأسمنت.

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