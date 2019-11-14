«داخلية الموقتة» تمنع سير الشاحنات على طريق أجدابيا - الكفرة ليلا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 11:55 مساء
الرمال الزاحفة تغطي طريق الكفرة - جالو. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قررت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة منع سير شاحنات النقل الثقيل على طريق أجدابيا - الكفرة من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا من اليوم التالي، لكنها استثنت الشاحنات الخاصة بنقل الوقود إلى محطة كهرباء السرير.

وطالب قرار وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف رقم (1023) لسنة 2019، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، أقسام المرور التابعة لمديريات الأمن في أجدابيا وأوجلة وجالو واجخرة والكفرة بتكليف دوريات مرورية لتنفيذ أحكام القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة حيال المخالفين.

يشار إلى أن عددا من أقسام المرور التابعة لمديريات الأمن بعدة مناطق في ليبيا أعلنت في أوقات سابقة منع سير شاحنات النقل الثقيل على الطرق السريعة ليلا تجنبا لحوادث السير التي ارتفعت معدلاتها خلال السنوات الأخيرة بسبب تهالك شبكة الطرق وعدم صيانتها.

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