صنع الله يناقش الاحتياجات الملحة لمنطقة سيناون في بلدية درج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 11:22 مساء
اجتماع صنع الله مع أعيان وشيوخ منطقة سيناون التابعة لبلدية درج. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفطن المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس، مع أعيان وشيوخ منطقة سيناون التابعة لبلدية درج في حوض غدامس غرب البلاد، الاحتياجات الملحلة وسبل دعم أهالي المنطقة من قبل المؤسسة ضمن الميازانيات المحدةة بالخصوص.

وقالت المؤسسة في بيان إن أعيان وشيوخ منطقة سيناون أثنوا خلال اجتماعهم مع صنع الله «على دور المؤسسة الوطنية للنفط البارز في الحفاظ على معدلات الانتاج، بالرغم من الظروف الصعبة التي تعرض لها قطاع النفط، مؤكدين أنها الجهة الوحيدة التي حافظت على وحدة ليبيا طيلة الأعوام الماضية وحتى هذه اللحظة».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله حرص المؤسسة على حلحة المختنقات التي تعاني منها المناطق المجاورة لمواقع عملياتها «انطلاقا من مبدأ الجار الطيب» من خلال البرامج التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وفق الميزانيات المخصصة لها.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس، مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدائم، وكل من عبدالله العكرمي، وعبد الناصر مبروك علاق، وفوزي عبدالقادر السباعي، وسعد عبدالله محمد صالح، ومصطفى علي الشعواني، من أعيان منطقة سيناون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: شبح الشيوعية يطارد التشيكيين والسلوفاكيين بعد 30 عاما على الثورة ...
دولى
«يا ماشي لبيتك شيل معك نفرين».. مبادرة شبابية لمواجهة أزمة المواصلات في السودان
عربى
«فرانس برس»: هذه أبرز النقاط في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب
دولى
مجهول يخفي كل الكتب المنتقدة لترامب بمكتبة أميركية
منوعات
هيئة الشباب والرياضة تتكفل بسفر 1500 مشجع لحضور مباراة ليبيا وتونس
رياضة محلية
عماري زايد يعلن انتهاء اعتصام المعلمين وبداية العام الدراسي الأحد القادم
ليبيا
سلامة يكشف ثلاثة شروط قبل عقد مؤتمر برلين
ليبيا
إيطاليا.. صدمة في البندقية جراء فيضانات سببت خرابا في المدينة التاريخية (فيديو)
دولى
عماري زايد يعلن بداية العام الدراسي بشكل فعلي بعد تجاوز الصعوبات
ليبيا
المسماري: تدمير غرفة تحكم بالطائرات المسيرة في قاعدة القرضابية
ليبيا
نائبة في مجلس الشيوخ البوليفي تتولى الرئاسة.. وموراليس: ما يحدث «انقلاب»
دولى
النايلي حارس تونس السابق لـ«بوابة الوسط»: أعتز بجذوري الليبية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية