صنع الله يناقش الاحتياجات الملحة لمنطقة سيناون في بلدية درج

اجتماع صنع الله مع أعيان وشيوخ منطقة سيناون التابعة لبلدية درج. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفطن المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس، مع أعيان وشيوخ منطقة سيناون التابعة لبلدية درج في حوض غدامس غرب البلاد، الاحتياجات الملحلة وسبل دعم أهالي المنطقة من قبل المؤسسة ضمن الميازانيات المحدةة بالخصوص.

وقالت المؤسسة في بيان إن أعيان وشيوخ منطقة سيناون أثنوا خلال اجتماعهم مع صنع الله «على دور المؤسسة الوطنية للنفط البارز في الحفاظ على معدلات الانتاج، بالرغم من الظروف الصعبة التي تعرض لها قطاع النفط، مؤكدين أنها الجهة الوحيدة التي حافظت على وحدة ليبيا طيلة الأعوام الماضية وحتى هذه اللحظة».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله حرص المؤسسة على حلحة المختنقات التي تعاني منها المناطق المجاورة لمواقع عملياتها «انطلاقا من مبدأ الجار الطيب» من خلال البرامج التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وفق الميزانيات المخصصة لها.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس، مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدائم، وكل من عبدالله العكرمي، وعبد الناصر مبروك علاق، وفوزي عبدالقادر السباعي، وسعد عبدالله محمد صالح، ومصطفى علي الشعواني، من أعيان منطقة سيناون.