معيتيق يلتقي الكاتب العام للخارجية الفرنسية ومبعوث الرئيس ماكرون إلى ليبيا في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 10:08 مساء
اجتماع معيتيق مع الدبلوماسيين الفرنسيين بمقر وزارة الخارجية في باريس. (إدارة التواصل والإعلام)

بدأ نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد عمر معيتيق، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى فرنسا، استهلها بلقاء الكاتب العام لوزارة الخارجية، فرانسوا دو لاترا، بحضور سفير ليبيا لدى فرنسا حامد الحضيري، والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ليبيا فريديريك ديزاجنوا.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن معيتيق استهل لقاءه مع الدبلوماسي الفرنسي بمقر وزارة الخارجية في العاصمة باريس بـ«التأكيد على العلاقة بين البلدين، والعمل على تطويرها في كل المجالات».

وأضافت أن الجانب الفرنسي «أكد استمرار دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، والعمل على حل الأزمة الليبية عن طريق المفاوضات السياسية، كما أكد معيتيق قدرة حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي على الدفاع على العاصمة طرابلس، وحماية المدنيين».

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء تطرق حول مؤتمر برلين الذي يجري الإعداد له حول الأزمة الليبية، والنتائج المرجوة منه.

وأشارت إلى أن معيتيق بحث مع الكاتب العام لوزارة الخارجية فرانسوا دو لاترا، ومبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا، فريديريك ديزاجنوا، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تطويرها.

ونوهت إدارة التواصل والإعلام إلى أن العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف غدا الجمعة «حدثا اقتصاديا مهما بمشاركة عدد من الشركات الليبية، والفرنسية بهدف تفعيل المشروعات المتوقفة، وإعادة العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وفرنسا إلى وضعها الطبيعي».

وذكرت إدارة التواصل والإعلام أن «الطرفين أكدا في ختام اللقاء على دور فرنسا في حل الأزمة الليبية، معربين عن أملهما أن تكون زيارة معيتيق باريس نقطة تحول تجاه علاقات أكثر قوة بين البلدين في مختلف المجالات».

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