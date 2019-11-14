لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم المشكلة من المجلس الرئاسي تعقد اجتماعها الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 09:35 مساء
الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم. (إدارة التواصل والإعلام)

عقدت لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، اجتماعها الأول برئاسة عضو المجلس الرئاسي المكلف بمهام وزارة التعليم موقتا محمد عماري زايد.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء كل من وكيلي وزارة العمل والتأهيل لشؤون الديوان الدكتور علي أحمد عكاشة، ووزارة المالية لشؤون الميزانية أبوبكر محمد الجفال، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المكلف علي السائح، ونائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم عبدالعاطي محمد عبدالسلام، ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بالوزارة عبدالرؤوف علي شوشان.

وقالت إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على وضع خطة عمل اللجنة تتضمن الخطوات التي ستتخذها، ومراحلها الزمنية، والتأكيد على أن تكون إعادة الهيكلة ليس لها تأثير على سير العملية التعليمية، وأوضاع الموظفين».

يشار إلى أن قرار المجلس الرئاسي الخاص بإعادة هيكلة قطاع التعليم نص على أن تكون هناك وزارتان إحداهما للتعليم العام، وأخرى للتعليم العالي، على أن تقدم اللجنة تقريرا بأعمالها خلال شهر من تشكيلها.

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