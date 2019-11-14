بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية

الفريق الطبي مع التوأم الليبي أثناء العملية. (صحيفة عكاظ السعودية)

نجحت عملية فصل التوأمين السيامي الليبيين «أحمد ومحمد» التي أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وفق ما أعلنه الفريق الطبي الذي نفذ العملية اليوم الخميس، بحسب ما نقلته جريدة «عكاظ» السعودية.

ونقلت «عكاظ» عن الفريق الطبي أن «مراحل العملية تمت بنجاح، إذ نفذت بالخطة حسب التسلسل الذي وضع لها، وأن المرحلة ما قبل الأخيرة هي مرحلة الترميم ثم الغيار، بعدها ينتقل الطفلان إلى العناية المركزة، وأن وضع الطفلين مستقر وعلامتهما الحيوية ممتازة».

وأضافت أن الفريق الطبي الذي نفذ العملية مكون من 35 متخصصا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، برئاسة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للعملية مرحلة «التخدير»، استغرقت ساعتين.

تشخيص الحالة

وشخصت حالة التوأمين السيامي الليبيين بالالتصاق في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كذلك في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.

وأوضح الاستشاري رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الدكتور محمد النمشان، أن العملية مرت بـ11 مرحلة، وأن مرحلة فصل عظام الحوض ومرحلة تشريح الطرف السفلي المشترك ومرحلة الفصل جرت «بشكل كامل لتبدأ مرحلة إعادة ترميم الأعضاء»، لافتا إلى أن «وضع الطفلين مستقر وعلامتهما الحيوية ممتازة».

وبين استشاري جراحة الأطفال الدكتور سعود الجدعان أن «الالتصاقات كانت كثيرة في الأمعاء، ولكن كمية الأمعاء كانت كافية ليعيش التوأمان حياة طبيعية».

وأضاف استشاري جراحة عظام الأطفال بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، الدكتور أيمن حسين جوادي، أن التوأمين ملتصقان في منطقة الحوض والأعضاء التناسلية والجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن لكل من الطفلين طرفا سليما سفليا، ويتشاركان في طرف غير مكتمل النمو من ناحية الأعصاب والعضلات والشرايين، ولهذا السبب اتخذ القرار بإجماع الفريق، بإزالة هذا الطرف واستخدام الجلد للتغطية.

فرحة الوالدين

ونقلت «عكاظ» أن والدي التوأمين السيامي الليبيين عبرا عن سعادتهما بنجاح عملية الفصل، مؤكدين أنهما لا يستطيعان وصف فرحتيهما، رافعين شكرهما لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والفريق الطبي الذي أحاط التوأمين بكل حب وحنان ورحمة.

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وقالت الأم زينب إنها تتذكر الآن عندما أجمع الأطباء وقت حملها على ضرورة إجهاضها، لتأخذ حقنة إجهاض، ورغم ذلك يكتمل الحمل والولادة، والآن يتحقق حلمها في فصل التوأمين. فيما قال والد الطفلين بشير الجميني، إنه تواصل مع المركز فوجد كل الترحيب، معبرا عن شكره لكل من ساهم في وصول التوأمين إلى مملكة الإنسانية.

مراحل العملية

وأوضحت «عكاظ» أن مراحل العملية الجراحية لفصل التوأمين الليبيين: «مرحلة التخدير (ساعة و15 دقيقة) - العملية الجراحية (11 مرحلة) - المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول - تعقيم الطفلين - تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني - فصل الأمعاء - فصل الجهاز البولي والتناسلي - فصل الحوض - فصل الطرف السفلي المشترك - عملية الترميم لكل طفل - التنويم في العناية المركزة».

وذكرت جريدة «عكاظ» السعودية أن نسبة نجاح عملية الفصل «70%»، وأن مدة العملية استغرقت «15 ساعة».