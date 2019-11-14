مفوضية المجتمع المدني تطالب المنظمات المحلية بتجديد إشهارها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 07:18 مساء

طالبت مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوفاق، رؤساء وأعضاء المنظمات المحلية بتسليم الإشهار السابق لـ«استبداله بنموذج الإشهار الجديد»، وتقديم التقرير السنوي لسنة 2019، في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل.

وقالت المفوضية في خطاب وجهته لرؤساء وأعضاء المنظمات المحلية إن هذا الإجراء يهدف إلى «تنظيم كافة الملفات ومراجعتها بما يضمن سلامة الإجراءات وصون الحقوق وقانونية العمل».   

كما طالبت مفوضية المجتمع المدني رؤساء المنظمات المحلية بضرورة «تقديم ملف أصلي متكامل».

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ولفتت المفوضية رؤساء المنظمات المحلية إلى أن المنظمات التي لا تتقيد بتنفيذ ما جاء في هذا الخطاب، والتي «لا تحمل إذن المزاولة الممنوح لها بالختم الحراري تعتبر في حكم الملغاة».

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