السراج يستعجل شركة الكهرباء للانتهاء من صيانة وحدات التوليد المتوقفة

لقاء السراج مع المدير التنفيذي لشركة الكهرباء. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع ناقش موضوع صيانة وحدات الإنتاج بعدد من محطات الكهرباء وإجراء عمرات لها، ومن بينها محطة الخمس، إضافة لتوفير احتياجات محطة جنوب طرابلس التي تعرضت لأضرار ناجمة عن الاعتداء على العاصمة.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» أن السراج «حث على سرعة الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة وتذليل العقبات التي تواجه ذلك».