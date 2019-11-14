العلام: أعضاء هيئة التدريس وموظفو التعليم العالي مستمرون في الإضراب

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 14 نوفمبر 2019, 05:08 مساء
الناطق الإعلامي لإضراب نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي، الدكتور الحسين العلام. (الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي لإضراب نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي، الدكتور الحسين العلام، لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس الاستمرار في الإضراب إلى حين اللقاء المحدد مع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح العلام أن وفد النقابتين من المقرر أن يناقش خلال اللقاء المرتقب مع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عددا من القضايا المهمة التي تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمعيدين.

اقرا أيضا: عماري زايد يعلن انتهاء اعتصام المعلمين وبداية العام الدراسي الأحد القادم

وقال عضو المجلس الرئاسي المكلف بمهام وزير التعليم موقتا بحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء عقب اجتماعه مع مراقبي التعليم في البلديات إن العام الدراسي 2019 - 2020 سيبدأ فعليا يوم الأحد المقبل، معلنا انتهاء اعتصام المعلمين.

ونوه عماري خلال المؤتمر الصحفي إلى أن «الخطوة القادمة التي ستقوم بها وزارة التعليم بعد انتهاء اعتصام التعليم العام ستكون الالتفات إلى التعليم العالي والجامعات والاستماع لمطالبهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجهول يخفي كل الكتب المنتقدة لترامب بمكتبة أميركية
منوعات
هيئة الشباب والرياضة تتكفل بسفر 1500 مشجع لحضور مباراة ليبيا وتونس
رياضة محلية
عماري زايد يعلن انتهاء اعتصام المعلمين وبداية العام الدراسي الأحد القادم
ليبيا
سلامة يكشف ثلاثة شروط قبل عقد مؤتمر برلين
ليبيا
إيطاليا.. صدمة في البندقية جراء فيضانات سببت خرابا في المدينة التاريخية (فيديو)
دولى
عماري زايد يعلن بداية العام الدراسي بشكل فعلي بعد تجاوز الصعوبات
ليبيا
المسماري: تدمير غرفة تحكم بالطائرات المسيرة في قاعدة القرضابية
ليبيا
نائبة في مجلس الشيوخ البوليفي تتولى الرئاسة.. وموراليس: ما يحدث «انقلاب»
دولى
النايلي حارس تونس السابق لـ«بوابة الوسط»: أعتز بجذوري الليبية
رياضة محلية
حرائق الغابات في أستراليا على أعتاب سيدني
دولى
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين
رياضة محلية
«تعليم الوفاق» تدرس إضافة 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحل بحسابات الموتى على مواقع التواصل؟