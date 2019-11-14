سفير إيطاليا يطلع كاجمان على «تحضيرات مؤتمر برلين»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 03:54 مساء
لقاء جوزيبي جريمالدي وعبد السلام كاجمان في مقر مجلس الوزراء، 14 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أطلع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي جريمالدي، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان، على الجهود السياسية التي تبذلها الحكومة الإيطالية بالتعاون مع ألمانيا للتحضير لمؤتمر برلين؛ من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية ونزع فتيل الحرب لتحريك العملية السياسية وحل الخلافات بين الليبيين من خلال الحوار، بعيدا عن ساحات الحرب والدمار.

جاء ذلك، خلال لقاء كاجمان وجريمالدي، اليوم الخميس في ديوان رئاسة الوزراء، حسب بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وجدد السفير الإيطالي، دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا تقديم سفارة إيطاليا دعما لـ24 بلدية في مختلف الجوانب، وبخاصة «الصحية والتعليمية والصرف الصحي»، وذلك من خلال المكتب الإيطالي للدعم التابع للسفارة.

وتطرق اللقاء إلى تواصل مكتب الدعم مع بلديات الجنوب لنقل الخبرات إليها، وكذلك التواصل بين الجمعية الإيطالية لاتحاد البلديات ووزارة الحكم المحلي في ليبيا؛ للاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال البلديات، حسب البيان.

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