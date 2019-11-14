استقرار الدولار وانخفاض اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 03:15 مساء

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم، الخميس، إذ استقر الدولار الأميركي، بينما انخفض كل من الجنيه الإسترليني واليورو.

وحسب النشرة الصادرة عن المصرف المركزي، فقد انخفض الجنيه الإسترليني بفارق 0.002 دينار اليوم، مسجلا 1.806 دينار مقابل 1.808 د‫ينار، الأربعاء، كما انخفض اليورو إلى 1.548 دينار مقابل 1.550 دينار، بينما استقرت العملة الأميركية عند 1.407 دينار.

أما الدينار التونسي، فقد ارتفع بفارق 0.001 دينار ليبي، مسجلا 0.494 دينار مقابل 0.493 د‫ينار، الأربعاء، وشهدت الليرة التركية الارتفاع ذاته، إذ سجلت 0.244 مقابل 0.243 دينار.

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