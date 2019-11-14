«تعليم الوفاق» تنفي حذف مواضيع في كتب الرياضيات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 12:31 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، إحداث تغيير أو إلغاء موضوعات في مواد الرياضيات المقررة على طلاب مرحلة التعليم العام، في الصفوف السابع والثامن والتاسع والأول الثانوي.

وأكدت لجنة الرياضيات بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية التابع للوزارة، في بيان، عدم إلغاء أي من المفردات في المادة، بل وضعها في تسلسل منطقي.

ولاحظت اللجنة أن كتاب الصف السابع للرياضيات يحتوي على مادة «الجبر»، وكتاب الرياضيات للصف الثامن يحتوي على مادة «الهندسة»، ويعتبر هذا مخالفا لعنواني الكتابين، فمعنى الرياضيات أنها تشمل كلا من الجبر والهندسة.

ورحلت اللجنة، حسب البيان، بعض المواضيع من صف إلى آخر ولم تلغها، مثل موضوع المعاملات المالية «البسيطة والصورة المعيارية» من كتاب الصف التاسع إلى كتاب الصف الثامن؛ ليتوافق مع موضوع الصف الثامن، وفقا للتسلسل المنطقي، أما بخصوص المعادلات الجبرية في كتاب الصف التاسع، فتم ترحيلها إلى كتاب الصف الثامن.

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