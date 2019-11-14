«الأرصاد»: استقرار الطقس على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، واعتدال في درجات الحرارة القصوى، إذ تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد، ومن المتوقع أن تسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأحد على مناطق غرب ليبيا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تكاثر السحب من حين لآخر على سهل «بنغازي - الجبل الأخضر» إلى أقصى الساحل الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وتكون الرياح السطحية السائدة خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون من القطاع الجنوبي من يوم الغد نشطة أحيانا نتيجة امتداد منخفض جوى؛ مما تسبب في إثارة الأتربة على بعض مناطق الوسط والحمادة وغدامس والشمال الغربى.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا بداية من الغد، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده

تكاثر السحب من حين لآخر على سهل «بنغازي - الجبل الأخضر»، وأقصى الساحل الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة مئوية.