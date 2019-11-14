«الأرصاد»: استقرار الطقس على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 12:02 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، واعتدال في درجات الحرارة القصوى، إذ تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد، ومن المتوقع أن تسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأحد على مناطق غرب ليبيا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تكاثر السحب من حين لآخر على سهل «بنغازي - الجبل الأخضر» إلى أقصى الساحل الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وتكون الرياح السطحية السائدة خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون من القطاع الجنوبي من يوم الغد نشطة أحيانا نتيجة امتداد منخفض جوى؛ مما تسبب في إثارة الأتربة على بعض مناطق الوسط والحمادة وغدامس والشمال الغربى.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا بداية من الغد، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده
تكاثر السحب من حين لآخر على سهل «بنغازي - الجبل الأخضر»، وأقصى الساحل الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيئة الشباب والرياضة تتكفل بسفر 1500 مشجع لحضور مباراة ليبيا وتونس
رياضة محلية
عماري زايد يعلن انتهاء اعتصام المعلمين وبداية العام الدراسي الأحد القادم
ليبيا
سلامة يكشف ثلاثة شروط قبل عقد مؤتمر برلين
ليبيا
إيطاليا.. صدمة في البندقية جراء فيضانات سببت خرابا في المدينة التاريخية (فيديو)
دولى
عماري زايد يعلن بداية العام الدراسي بشكل فعلي بعد تجاوز الصعوبات
ليبيا
المسماري: تدمير غرفة تحكم بالطائرات المسيرة في قاعدة القرضابية
ليبيا
نائبة في مجلس الشيوخ البوليفي تتولى الرئاسة.. وموراليس: ما يحدث «انقلاب»
دولى
النايلي حارس تونس السابق لـ«بوابة الوسط»: أعتز بجذوري الليبية
رياضة محلية
حرائق الغابات في أستراليا على أعتاب سيدني
دولى
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين
رياضة محلية
«تعليم الوفاق» تدرس إضافة 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية
ليبيا
«مواصلات الموقتة» تنفي تصدع جسر وادي الكوف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحل بحسابات الموتى على مواقع التواصل؟