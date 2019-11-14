بدعوة أميركية.. وفد «الوفاق» في واشنطن لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 10:05 صباحا
وفد حكومة الوفاق مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، 13 نوفمبر 2019، (خارجية الوفاق)

زار وفد من حكومة الوفاق واشنطن بدعوة من الحكومة الأميركية، لبحث مسائل تعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار، والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

كما عقد اجتماعا مع وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، تناول تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتدابير المتعلقة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك فرض عقوبات على مرتكبيه، حسب بيان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وضم الوفد وزيري الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا، وعددا من الخبراء، وقد التقوا مسؤولين من الجانب الأميركي في وزارات الخارجية والدفاع والأمن الداخلي ومن مجلس الأمن القومي والوكالة الأميركية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة.

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