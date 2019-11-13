المجلس التسييري لبلدية طبرق يبحث أزمة نقص مياه الشرب في المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 10:02 مساء
اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ومدير محطة التحلية. (بوابة الوسط)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، صباح اليوم الأربعاء، مع مدير محطة تحلية مياه البحر بالمدينة المهندس محمد رزق أسباب تفاقم أزمة مياه الشرب في المدينة.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن المدينة تعاني نقصا كبيرا في مياه الشرب بسبب تدني إنتاج محطة تحلية مياه البحر وسط شكاوى كثيرة من المواطنين بالأحياء الذين يطالبون البلدية بحل المشكلة.

وأضاف فؤاد أن مدير المحطة التحلية المهندس محمد رزق أكد لرئيس المجلس التسييري للبلدية أن الخيار الوحيد لزيادة الإنتاج هو إجراء عُمرة للمحطة بشكل كامل والإسراع في تنفيذ مشروع المبخر الرابع لزيادة الإنتاج.

وتنتج محطة تحلية مياه البحر بطبرق قرابة 36 ألف متر مكعب يوميًا لكن بسبب قدمها وتهالكها تناقص الإنتاج حتى النصف، ونفذت شركة سيدم الفرنسية مشروع محطة تحلية مياه البحر بطبرق في عام 2000.

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