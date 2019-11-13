«مالية الوفاق» تعقد ندوة حول «مرتبات القطاع العام بين العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 09:37 مساء
ندوة بوزارة المالية في حكومة الوفاق حول بعنوان «مرتبات العاملين في القطاع العام», 13 نوفمبر 2019 (مالية الوفاق)

عقدت وزارة المالية بحكومة الوفاق ورشة عمل اليوم، بعنوان «مرتبات العاملين في القطاع العام بين العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام».

ووفق بيان للوزارة اليوم ركزت الندوة على أهمية إعادة هيكلية الاقتصاد الوطني بشكل عام وإعادة هيكلية مؤسسات الدولة والاعتداد بالملاكات الوظيفة حسب الوظائف، مع التأكيد على ضرورة إعداد مقترح مشروع جدول مرتبات موحد يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفقًا لمعدلات الأداء ومراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤولية.

«مالية الوفاق» تشكل لجنة لإعادة رسم هيكلية الميزانية

وتابع البيان أن الندوة ركزت أيضًا على ضرورة إعادة هيكلة الميزانية العامة، والتوجه نحو ميزانية تنموية لتحفيز القطاع الخاص، والتأكيد على كفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، وتنمية الموارد السيادية وتفعيل آليات الجباية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارة المالية والنقابات المعنية والخبراء الأكاديميين لإعداد جدول المرتبات الموحد وفق سقف زمني في القريب العاجل.

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