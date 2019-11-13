سلامة يطلع وفدا من «النواب» على خلاصة مباحثاته الدولية بشأن ليبيا ومسار برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 08:27 مساء
لقاء سلامة مع وفد مجلس النواب في تونس. (البعثة الأممية)

اجتمع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء، بمقر البعثة في تونس مع وفد من لجنة التواصل في مجلس النواب بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وقالت البعثة عبر حسابها على موقع «تويتر» إن سلامة اطلع الوفد خلال اللقاء «على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا حول مسار برلين. كما تطرق الاجتماع إلى سبل إعادة إحياء المسار السياسي الداخلي وسبل إعادة لملمة شمل مجلس النواب».

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كان أعضاء من مجلس النواب توصلوا خلال اجتماعهم في القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر لعدة قرارات تهدف لحل الأزمة الليبية، أهمها تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسة لمجلس النواب بمدينة غات أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال.

وأكد النواب المجتمعون في القاهرة، في بيان أصدروه نهاية الاجتماع، ترحيبهم بكل الجهود الدولية، لوضع حل للأزمة الليبية، لكنهم رفضوا أي تجاوز لمجلس النواب، والمحاولة لوضع حلول تستند على معايير أخرى، «كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلة للشعب الليبي، ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعية».

لقاء سلامة مع وفد مجلس النواب في تونس. (البعثة الأممية)
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