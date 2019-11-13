اجتماع وزاري لدول الجوار الليبي على هامش منتدى حوار المتوسط في إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو. (الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الأربعاء عن اجتماع لدول الجوار الليبي على هامش منتدى الحوار المتوسطي، الذي تنظمه الخارجية الإيطالية سنويًا، والمقرر أن يعقد هذا العام خلال الخامس من شهر ديسمبر المقبل إلى السابع من الشهر نفسه.

وقال دي مايو خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في النواب والشيوخ، إنه في مواجهة الأزمة الليبية، فإن هدفنا هو «تحقيق الاستقرار» في البلاد ، موضحًا أن العمل الإيطالي يجري على خطين رئيسيين: «تخفيف حدة الصراع الذي يمكن أن يقود إلى وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة»، عبر مبعوث الأمين العام، غسان سلامة، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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ولمح وزير الخارجية الإيطالي،في تصريحات صحفية له في أواخر سبتمير الماضي، إلى تأييد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإستراتيجية الإيطالية لإحلال السلام في ليبيا.

وقال دي مايو، في حوار مع صحيفتين إيطاليتين قبل ساعات من انطلاق مؤتمر وزاري للدول المعنية بالأزمة الليبية، إنه «يثق في أن الإشارة المطلوبة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدعم الإستراتيجية الإيطالية لإحلال السلام في ليبيا ستصل في الوقت المناسب».