«الأفريقية» تلغي رحلتها إلى الإسكندرية احتجاجا على قرار «مواصلات الموقتة»

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أنها ألغت رحلتها المتجهة إلى الإسكندرية، اليوم الأربعاء؛ احتجاجًا على قرار الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة.

وألزمت هيئة المواصلات والنقل بالحكومة الموقتة شركات الطيران بهبوط رحلاتها القادمة من مطاري مصراتة ومعيتيقة، ومتجهة إلى الأردن ومصر والسودان والسعودية، بمطار بنينا؛ لإتمام الإجراءات الأمنية والجمركية.

وأحاطت مصلحة المطارات التابعة للهيئة، شركات الطيران العاملة في ليبيا، بأن القرار سيبدأ تنفيذه من غدٍ الخميس، 14 نوفمبر.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اجتماعًا يعقد في هذه الأثناء بين «مواصلات الوفاق» ومصلحة المطارات على خلفية هذا القرار.