«الأفريقية» تلغي رحلتها إلى الإسكندرية احتجاجا على قرار «مواصلات الموقتة»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 04:08 مساء

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أنها ألغت رحلتها المتجهة إلى الإسكندرية، اليوم الأربعاء؛ احتجاجًا على قرار الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة.

وألزمت هيئة المواصلات والنقل بالحكومة الموقتة شركات الطيران بهبوط رحلاتها القادمة من مطاري مصراتة ومعيتيقة، ومتجهة إلى الأردن ومصر والسودان والسعودية، بمطار بنينا؛ لإتمام الإجراءات الأمنية والجمركية.

وأحاطت مصلحة المطارات التابعة للهيئة، شركات الطيران العاملة في ليبيا، بأن القرار سيبدأ تنفيذه من غدٍ الخميس، 14 نوفمبر.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اجتماعًا يعقد في هذه الأثناء بين «مواصلات الوفاق» ومصلحة المطارات على خلفية هذا القرار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائبة في مجلس الشيوخ البوليفي تتولى الرئاسة.. وموراليس: ما يحدث «انقلاب»
دولى
حرائق الغابات في أستراليا على أعتاب سيدني
دولى
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين
رياضة محلية
«تعليم الوفاق» تدرس إضافة 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية
ليبيا
«مواصلات الموقتة» تنفي تصدع جسر وادي الكوف
ليبيا
غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
بوتين وميركل يؤيدان «وقف فوري وغير مشروط» للأعمال القتالية في ليبيا
ليبيا
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركز الرقابة على الأغذية: ليبيا تحظر «الصبغة القرمزية» لهذه الأسباب