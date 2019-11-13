المسماري: تدمير غرفة تحكم بالطائرات المسيرة في قاعدة القرضابية

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، 20 إبريل 2019. (ا ف ب)

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، استهداف القوات الجوية قاعدة القرضابية الجوية في منطقة سرت.

وقال المسماري، في بيان، إن «عدة طائرات مقاتلة نفذت غارات جوية على المطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأصابت غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة، ومخازن، وهناجر للطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية»، ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وأضاف المسماري أن الضربة الجوية «حققت أهدافها بدقة، ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات، كما عادت الطائرات إلى قواعدها سالمة».