«صحة الوفاق»: 94% من طلاب الجفارة أصيبوا بالتهاب اللثة العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 01:55 مساء
جانب من زيارة وفد وزارة الصحة في حكومة الوفاق لمنطقة الجفارة، 13 نوفمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

زار وفد من وزارة الصحة في حكومة الوفاق، منطقة الجفارة لبحث تحسين خدمات الأسنان بها، إذ أظهر تقرير إدارة الخدمات الصحية الجفارة إصابة 94% من طلبة المدارس بالتهاب لثة الأسنان العام الماضي، وفقا لنتائج مسح صحي لنحو 98% من إجمالي الطلاب في مدارس المنطقة.

وتفقد مجمع عيادات الزهراء الشمالي، ووحدة الرعاية الصحية الزهراء الغربية، والمركز الصحي الرفافية، والمركز الصحي العامرية وعيادة الأسنان، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية، الطاهر سليمان، المشارك في الوفد، إن تعليمات الوزارة تقضي بضرورة تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين والنازحين، فضلا عن استكمال صيانة مستشفى الزهراء وبعض المرافق الصحية والخدمية، التي اتفق على استئناف أعمال الصيانة بها في اجتماع أخير للوكيل العام، محمد عيسى، مع مسؤولي المنطقة الغربية.

وستحول عيادة الأسنان الحالية في المنطقة إلى عيادة مركزية، تقدم خدمات طبية متقدمة، بدلا عن خدماتها المحدودة، كما سيجري تجهيز العيادة بمعدات وأجهزة طبية حديثة، وافتتاح أقسام جديدة بها لتقدم خدماتها على نطاق واسع.

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