استمرار غلق المركز الصحي في الوشكة بسبب غياب الإمكانات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 10:25 صباحا
مركز الوشكة الصحي، (أرشيفية: الإنترنت)

تتواصل معاناة سكان الوشكة بسبب غلق المركز الصحي بها؛ نتيجة عدم توافر الأطباء أو الممرضين، فضلا عن التجهيزات الطبية الأخرى.

ويضطر سكان المنطقة، التي تقع على بعد 90 كيلومترا غرب سرت، إلى السفر لمنطقة أبو قرين، التي تبعد عن الوشكة 40 كيلو مترا، من أجل أبسط الخدمات الطبية، مثل الحصول على أدوية لعلاج نزلات البرد.

وقال مصدر بالفرع البلدى الوشكة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن لدى قطاع الصحة في بلدية مصراتة علم بهذا الوضع، باعتبار أن الوشكة تتبع حاليا بلدية مصراتة، إثر فصلها عن سرت مند أربع سنوات.

ونوه المصدر باستقباله عشرات الطلبات من السكان، الموجهة إلى وزارة الصحة في حكومة الوفاق، للإسراع بإعادة فتح المركز وتجهيزه، وتوفير أطباء مناوبة وتمريض؛ لتقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمنطقة والمترددين عليه.

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