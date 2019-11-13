مؤسسة النفط تدشن عددا من مشاريع التنمية في منطقة الواحات

وضع حجر الأساس لقاعة مؤتمرا في أوجلة، 10 نوفمبر 2019، (مؤسسة النفط)

دشنت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط عددا من مشاريع التنمية المستدامة في منطقة الواحات، من ضمنها استكمال إنشاءات مدرسة تستقبل 300 طالب ببلدية إجخرة، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء قاعة مؤتمرات بمدينة أوجلة، بالإضافة إلى الاطلاع على الطريق الرابط بين الواحات وإجدابيا بعد استكمال أعمال الصيانة به.

وفي سياق متصل، اجتمع مدير الإدارة، مختار عبدالدائم، برؤساء المجالس التسييرية للبلديات في المنطقة، لمناقشة سير المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة في مختلف بلديات الواحات، بما في ذلك تجهيز غرفة عمليات بمستشفى أوجلة القروي، وتعشيب أرضية ملعب نادي جوهرة الصحراء، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتزامنت هذه الزيارة مع استكمال أعمال الصيانة بالطريق الرابط بين منطقة الواحات وبلدية إجدابيا، وهو مشروع مولته المؤسسة وأشرفت عليه؛ استجابة لنداءات رؤساء المجالس البلدية بكل من جالو وأوجلة وإجخرة؛ ونظرا إلى الحالة المتردية التي كان عليها الطريق، ولما كان يشكله من خطر على حياة المواطنين.

وتقع منطقة الواحات في الجنوب الشرقي بين بنغازي والكفرة شرقا، ومحافظة سرت من جهة الغرب، ومن أهم المدن التابعة لها: «جالو، ومراده، وأوجلة، وإجخرة».