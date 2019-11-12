بورقعة يبحث مع مسؤولي الجهات الأمنية في طبرق تأمين منطقة البطنان

اجتماع بورقعة مع مسؤولي الجهات الأمنية ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق. (الإنترنت)

بحث آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي الجهات الأمنية ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق سبل تأمين منطقة البطنان بشكل أوسع ومساعدة اللجنة الأمنية ودعمها في مهمة إزالة العشوائيات ومحاربة الظواهر السلبية بالمنطقة.

وأكد المكتب الإعلامي للمنطقة لـ«بوابة الوسط» إن منطقة طبرق العسكرية «تسعى لتأمين منطقة البطنان بالكامل والممتدة من إمساعد إلى مرتوبة حتى الجغبوب بالتنسيق مع مديري الأمن بهذه المناطق، ووضع خطة لمحاربة كل الظواهر السلبية بالمنطقة من تجارة البشر والمخدرات وغيرها».

وأضاف المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية أن الاجتماع الموسع جرى خلاله التطرق إلى التعديات على المقرات الحكومية ومحاولة إخلائها بالتنسيق مع الحكماء والأعيان ودعوة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية.