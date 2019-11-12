القبض على 15 مهاجرا غير شرعي من مصر بمنطقة البردي شرق طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 09:29 مساء
المهاجرون المصريون الذين ألقي القبض عليهم بمنطقة البردي. (الإنترنت)

ألقت فرقة تابعة لأمن السواحل في طبرق القبض على مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية بمنطقة البردي القريبة من الحدود الليبية المصرية.

وحسب المكتب الإعلامي لفرع أمن السواحل في طبرق، فإن عملية القبض على المهاجرين المصريين «تمت بالقرب من ميناء البردي البحري، الذي تنشط فيه عمليات الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر بحرا، حيث تم إلقاء القبض مساء أمس الإثنين على 15 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية يستقلون مركبا بحريا».

وأضاف المكتب الإعلامي أنه بعد التحقيق مع المهاجرين تبين أنهم انطلقوا من منطقة قريبة من منطقة السلوم المتاخمة لليبيا من الجهة الشرقية يستقلون مركبا بحريا. مشيرا إلى أنه جرى تكليف قوة على المناطق والخلجان القريبة من منطقة البردي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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