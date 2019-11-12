تخريج الدفعة «64-65» من معهد تدريب الشرطة في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 09:26 مساء
احتفالية تخريج الدفعة «64 - 65» من معهد تدريب الشرطة في بنغازي. (الإنترنت)

نظم معهد تدريب الشرطة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، احتفالية لمناسبة تخريج الدفعة «64-65» التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، الرائد طارق رجب الخراز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الخريجين 1574 شرطيا سيلتحقون بمديرية أمن بنغازي (قسم النجدة وقسم المرور والتراخيص بنغازي والبحث الجنائي والإدارة العامة للبوابات والتفتيش والمتابعة)، والدعم المركزي ومديرية أمن الأبيار.

وأوضح الخراز أن تخريج دفعات أعضاء الشرطة «بشكل متتال يأتي في إطار تعزيز دور المؤسسات الشرطية والدفع بدماء جديدة لإعادة الاستقرار وحفظ الأمن في ليبيا».

وحضر الاحتفالية وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي، العقيد صلاح الخفيفي، ومدير أمن بنغازي، العقيد عادل عبدالعزيز، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين بالحكومة الموقتة.

وبدأت الاحتفالية بعزف النشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وإلقاء الكلمات التي لم تخل من تأكيد محاربة الإرهاب والتطرف، وبناء المؤسسة الأمنية بالشكل الذي يليق بها وبما يحفظ أمن الوطن والمواطن.

وشهدت الاحتفالية تنظيم عرض لكراديس الخريجين، وعروض القتال والدفاع عن النفس وتنفيذ المداهمات والاقتحام لأوكار الإرهاب والجريمة وعمليات القبض وتأمين الشخصيات، واختتمت بتكريم الخريجين الأوائل وتوزيع شهادات التخرج على الطلاب.

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