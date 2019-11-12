مدير مطار بنينا يعلن تعليق اعتصام الموظفين واستئناف العمل بأقسام الإدارة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 08:14 مساء
مقر إدارة مطار بنينا في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير عام مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، عبدالله حمد الشافعي، اليوم الثلاثاء، تعليق الاعتصام الذي أعلنت عنه إدارة المطار بمختلف أقسامها، أمس الإثنين، إلى حين إشعار آخر.

وأوضح الشافعي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن إدارة المطار دعت الموظفين للعودة إلى العمل اعتبارا من اليوم، بعد اجتماع موسع عقد مع اللجنة المشكلة من رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة، التي وعدت بتذليل الصعاب وحل كل المشاكل والمطالب الخاصة بإدارة المطار.

وأكد الشافعي أن مطار بنينا الدولي يعاني كثيرا من المشاكل بالإدارة واحتياجاتها والشركات الناقلة والمناولة والأجهزة الأمنية، مشيرا إلى نقص الأجهزة الموجودة بالمطار وتهالكها رغم صيانتها أكثر من مرة وحاجتها إلى قطع غيار.

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وقال الشافعي إنهم طالبوا مصلحة المطارات بتوفير أجهزة حديثة جرى توريد بعضها إلا أن من بينها «أجهزة بها أعطال كثيرة ومنها ثلاثة أجهزة لا تعمل من الأساس»، مضيفا أن المطار ينبغي أن تتوافر له خمس سيارات إطفاء خاصة به على الأقل، لكن سيارات الإطفاء يتم توفيرها عن طريق شركة الخليج العربي للنفط.

نقص الطائرات
وأضاف الشافعي أن المطار يعاني ازدحاما بسبب نقص الطائرات، لافتا إلى أن شركة الخطوط الليبية تعمل بطائرة واحدة فقط بمطار بنينا، وكذلك الخطوط الأفريقية، بينما تعمل شركة ليبيا للطيران على الحقول النفطية، بالإضافة إلى طائرات شركة البراق.

كما أرجع الشافعي نقص الطائرات إلى الوضع الراهن في ليبيا والانقسام الذي أرهق الشركات وأثر في عملها، فضلا عن الخروقات الأمنية التي تحدث ودخول سيارات تخالف كل القوانين والأعراف إلى المهبط لنقل الركاب بحقائبهم، مؤكدا أن المشاكل التي تواجه المطار «لا تعد ولا تحصى، ونحن نعمل بالإمكانات المتاحة حتى يتمكن سكان مدينة بنغازي ومدن ومناطق شرق البلاد من السفر ولا نعلق العمل بالمطار».

اجتماعات قادمة
ونوه مدير عام مطار بنينا الدولي بأن سلسلة من الاجتماعات سيجري عقدها خلال الأيام القادمة، لحلحلة كل المشاكل ومتابعة عمل اللجنة المشكلة من رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة.

وعلق موظفو مطار بنينا الدولي العمل في جميع الأقسام الإدارية العاملة بالمطار أمس الإثنين، بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، مناشدين القيادة العامة التدخل الفوري لضبط العمل بالمطار ومنع التجاوزات والخروقات الأمنية داخل المطار الموثقة لديهم بالصور والفيديوهات، حسب بيان نشرته صفحة المطار على «فيسبوك».

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