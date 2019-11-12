«مركزي طرابلس» يرفض إتمام إجراءات توريد 31 حافلة نقل جماعي لبلدية زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 06:34 مساء
مقر ديوان بلدية زليتن. (أرشيفية: الإنترنت)

رفض محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، الموافقة على الطلب المقدم من عميد بلدية زليتن، المهندس مفتاح احمادي، بشأن إتمام الإجراءات الخاصة بعملية توريد 31 حافلة للنقل الجماعي لصالح البلدية، وفق ما نشرته بلدية زليتن عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وأبدى عميد بلدية زليتن، المهندس مفتاح احمادي، تعجبه من رفض محافظ المصرف المركزي إتمام إجراءات توريد 31 حافلة للنقل الجماعي لزليتن، على الرغم من موافقة رئيس المجلس الرئاسي عليها في القرار رقم (1693) لسنة 2018 القاضي بتأسيس شركة للنقل الجماعي.

وأضاف احمادي أن طلب بلدية زليتن لتوريد حافلات للنقل الجماعي يأتي في ظل تزايد الكثافة السكانية في المدينة، التي تصل إلى ما يقارب 300 ألف نسمة، وصعوبة تنقل الطلبة داخل البلدية إلى كلياتهم ومدارسهم.

وأكد عميد بلدية زليتن أن البلدية حددت محطة الحافلات الرئيسية وخطوط النقل لمختلف المناطق في المدينة، بعد تأسيس شركة للنقل الجماعي، وحصولها على الموافقة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

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