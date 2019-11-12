«الوفاق»: بداية من يناير خفض مرتبات «الرئاسي» والوزراء وجدول موحد لشرائح أجور القطاع العام

السراج يرأس الاجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق، 12 نوفمبر 2019 (صفحة الحكومة على فيسبوك).

أقرت حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، تخفيض مرتبات رئيس المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم والمستشارين بنسب محددة، على أن تقوم وزارة المالية بتقديم مقترح لباقي الشرائح التي تتقاضى مرتبات بموجب جداول خاصة، وتحديد نسبة التخفيض حسب طبيعة كل جهة خلال أسبوع.

وأوضح قرار صادر عن المجلس أن نسبة تخفيض المرتبات 40% لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، و30% لمستشاري رئيس المجلس وأعضاء المجلس ومستشاري الوزراء؛ اعتبارا من الأول من يناير 2020.

وأقر المجلس استكمال إجراءات توحيد جداول تنظم جميع شرائح مرتبات القطاع العام. كما أقر اتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتبات الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية، بالتنسيق مع الجهات التابعة لها.

وصدرت قرارات المجلس الرئاسي خلال الاجتماع الاستثنائي بمقره في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء ووكيل ديوان المحاسبة، وفق ما ذكرت صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك».

وبحث الاجتماع «إعادة ضبط هيكلة بند مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة»، كما ناقش «المعالجات الاقتصادية والتشريعية لخلفيات الموضوع والموازنة بين المقترحات المقدمة».