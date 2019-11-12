«الرقابة الإدارية» توقف 9581 موظفا عن العمل بسبب الازدواج الوظيفي

رئيس «الرقابة الإدارية» في البيضاء، عبد السلام الحاسي، 12 سبتمبر 2019، (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، وقف 9581 موظفا عن العمل، ممن ثبت عليهم الازدواج الوظيفي في صرف المرتبات، وفق خطاب بعث به رئيس الهيئة عبد السلام محم الحاسي.

وصدر القرار اليوم الثلاثاء، عن اللجنة المشكلة من الهيئة لمتابعة حالات الازدواج في صرف المرتبات من الخزانة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي في البيضاء، حسب بيان الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: «تعليم الوفاق» توقف مرتبات 152 ألف «عامل»

ووجه الحاسي خطابين بهذا الخصوص إلى وزير المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة لاتخاذ الإجراءات، كما بعث بنسختين منهما إلى مجلس النواب، و كذلك الجهات المعنية، أشار في الخطاب الأول إلى قرص مدمج يتضمن 8848 موظفًا، والثاني معه قرص آخر يحوي أسماء 733 موظفًا.