مجلس الدفاع الإيطالي: نتعاون مع ألمانيا لإنجاح مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 02:50 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، (أرشيفية: الإنترنت)

حذر المجلس الأعلى للدفاع في إيطاليا من «عواقب شديدة الخطورة» على الوضعين الاجتماعي والأمني ​​في ليبيا، مع استمرار المواجهات بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات القيادة العامة، مشيرا إلى التعاون مع الجانب الألماني من أجل إنجاح مؤتمر برلين.

ولفت المجلس، في اجتماع أمس الإثنين بروما، إلى الحاجة للتغلب على القضايا التي تمنع استئناف الحوار بين طرفي الصراع في ليبيا، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدا خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مساء أمس على الحاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار في ليبيا.

وأعلن كونتي أن البلدين يعملان على ضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية من مؤتمر برلين، قائلا: «سنبذل كل جهد ممكن لتسريع تحقيق الاستقرار في ليبيا».

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