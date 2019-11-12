«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 12:53 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح قوية على الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون بين جيدة ومتوسطة على طول الساحل، بينما ستصل درجة الحرارة إلى 23 درجة مئوية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على ساحلي طرابلس ومصراتة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، ويصل إلى ثلاثة أمتار على طرابلس ومصراتة هذا اليوم، بينما تسجل درجة الحرارة 23 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة بسبب الأتربة العالقة بالجو، وتكون جيدة غدًا.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار.
- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يصل إلى 1.5 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- وتتراوح درجة الحرارة بين 22 و23 درجة مئوية، وتبقى الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة بسبب الأتربة العالقة بالجو في مناطق الجبل الأخضر وطبرق.

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