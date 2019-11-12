«تعليم الموقتة» تدين خطف رئيس جامعه الزيتونة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 12:30 مساء
رئيس جامعة الزيتونة في ترهونة عبدالفتاح المالطي، (أرشيفية: الإنترنت)

دانت وزارة التعليم في الحكومة الموقتة حادث خطف رئيس جامعة الزيتونة في ترهونة عبدالفتاح المالطي، ومسجلها العام أحمد مسعود، خلال وجودهما في طريق الواصل بين الجفرة وسرت، «من قبل مجموعة مسلحة».

وحملت الوزارة في بيان لها اطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه، كافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي تبعات هذه الواقعة، داعية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة؛ إلى التدخل العاجل من أجل كشف مصير المخطوفين، وحملت الخاطفين مسؤولية سلامتهما.

وأكدت الوزارة أن المالطي ومسعود موظفان مدنيان لا علاقة لهما بأي توجهات، مناشدة كافة نقابات أعضاء هيئة التدريس ومجالس الحكماء ومؤسسات المجتمع المدني التدخل السريع لضمان رجوعهما إلى أهاليهما سالمين.

وخُطف المالطي ومسعود، يوم السبت الماضي، أثناء توجههما إلى مدينة بنغازي؛ لمتابعة بعض الإجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم.

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