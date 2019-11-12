«صحة الوفاق»: 84 مصابا حصيلة الألعاب النارية في المولد النبوي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 01:29 صباحا
أحد المصابين جراء الألعاب النارية يتلقى العلاج في مستشفى العيون (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن 84 حالة إصابة سجلتها المستشفيات، يومي الجمعة والسبت الماضيين، جراء استخدام الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي الشريف.

وقالت الوزارة، إن مستشفى العيون بطرابلس استقبل 23 حالة غادر منها 15، فيما دخل قسم الإيواء 4 حالات، مشيرة إلى أن مستشفى غريان التعليمي استقبل 12 حالة مصابة بحروق من الدرجة الأولى، حسب بيان نشرته، الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

ووصل مستشفى براك حالة واحدة مصابة بحروق من الدرجة الأولى، فيما استقبل مستشفى زليتن التعليمي 5 حالات كلها مصابة بحروق من الدرجة الأولى عدا واحدة مصابة بحروق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين جرى تحويلها إلى مستشفى الحروق بطرابلس.

ووفق البيان، تعامل مركز مصراتة الطبي مع 20 حالة مصابة بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وأجريت عمليتان جراحيتان طارئتان لطفلين بعد إصابتهما، وجرى بتر إصبع لأحدها، كما جرى تحويل طفل مصاب بنسبة حروق تجاوزت 65% إلى مستشفى الحروق بطرابلس.

واستقبل مستشىفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس 23 حالة مصابة بحروق وجروح من الدرجة الأولى والثانية، منها حالة بتر جزئي للسبابة والإبهام باليد اليمني، وحالتي بتر لأطراف الأصابع.

ولفت البيان، إلى أن مستشفيي غدامس العام والزنتان لم يستقبلا أي حالات مصابة جراء استخدام الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي.

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